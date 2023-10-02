Экс-губернатору и его подчиненным выставили счет на сотни миллионов по делу южноуральского АИР

С бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского требуют взыскать сотни миллионов рублей по делу обанкроченной структуры регионального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсный управляющий Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Пивоваров подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц этой структуры. Об этом сообщает «Федресурс».

Иск направлен в отношении правительства Челябинской области, регионального министерства экономического развития Челябинской области, экс-губернатора Бориса Дубровского Бориса, его бывших заместителей Руслана Гаттарова и Евгения Тефтелева, экс-главы минэкономики Сергея Смольникова, а также Николая Дейнеко, Олега Дубровина, Федора Дегтярева, Анатолия Лобко, Александра Гончарова, Константина Захарова, Алексея Бобова. Все они входили в наблюдательный совет АИР.

С правительства, МЭР, Дубровского и других бывших и действующих чиновников управляющий требует взыскать субсидиарно 412,09 миллиона рублей. Исключение составили Константин Захаров, которому предъявлен счет на 352,5 миллиона рублей, с Алексея Бобова – 8,09 миллиона рублей.

Напомним, Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его основной целью объявили привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области.

Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось. Так, например, структура должна была сопровождать резидентов ТОСЭР. Но к маю 2019 года в четырех зарегистрированных на территории Южного Урала ТОСЭР действовали лишь 14 резидентов, которые создали 280 новых рабочих мест.

В итоге в мае 2019 года власти региона приняли решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса».

Но на этом история структуры не закончилась. ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала эти действия необоснованными, потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. А в январе прошлого года объявило о собственном банкротстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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