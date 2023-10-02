В челябинском ТРК ребенок упал с эскалатора

В одном из ТРК Челябинска школьник упал с эскалатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 1 октября. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, школьник примерно девяти лет сорвался с эскалатора и неудачно упал. Многие заметили лежавшего у подъемника ребенка, у которого изо рта шла кровь.

Достаточно быстро к ТРК прибыла машина скорой медицинской помощи, и медики увезли мальчика в больницу.

Получить комментарий администрации торгового комплекса не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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