«Трактор» одержал трудную победу над «Сибирью»

Челябинский «Трактор» на домашней арене в овертайме одолел новосибирскую «Сибирь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в первые минуты встречи хозяева осадили ворота сибиряков. Но безрезультатно. С течением времени гости успели освоиться. Челябинцам же не хватало удачи для завершения атак.

В результате на 18-й минуте нападающий «Сибири» Артем Михеев бросил по воротам «черно-белых», и шайба, срикошетив, влетела в сетку – 1:0, гости выходят вперед.

Во втором периоде ни та, ни другая команда не смогли забить. Лишь на 55-й минуте матча Егор Попов первым успел к шайбе, отбитой голкипером гостей после удара Виктора Антипина, – 1:1. Больше в основное время болельщики заброшенных шайб не увидели.

В овертайме хозяева не стали растягивать удовольствие, и уже на первой минуте Владимир Ткачев ворвался в зону «Сибири» и отправил шайбу в дальний угол ворот гостей – 2:1, 300-е очко форварда челябинцев в чемпионате КХЛ и трудная победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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