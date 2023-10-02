«Металлург» закатал восемь шайб в ворота «Нефтехимика»

Магнитогорский «Металлург» дома разгромил «Нефтехимик» из Нижнекамска – 8:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на первой минуте встречи Денис Зернов, получив пас от Макара Хабарова, вывел хозяев вперед – 1:0.

Впрочем, поначалу хозяева не торопились. Лишь на 11-й минуте Павел Акользин удвоил отрыв. Более того, на 19-й минуте Никита Сетдиков сократил отставание нижнекамцев. А на 22-й минуте матча Наиль Якупов сравнял счет – 2:2.

На 39-й минуте встречи Данила Паливко с подачи Дениса Зернова вновь добивается преимущества «Магнитки». А в заключительной двадцатиминутке хоккеисты устроили настоящую голевую феерию. На 43-й минуте матча Жан-Себастьен Ди увеличивает отрыв хозяев – 4:2. На 48-й минуте Никита Хлыстов вновь возвращает интригу – 4:3. Но больше удача «Нефтехимику» не улыбнулась.

На 50-й минуте Павел Акользин делает дубль – 5:3. Четыре минуты спустя Данил Гололобов увеличивает отрыв до 6:3. А еще через 10 секунд Семен Кошелев делает счет 7:3. Точку на 57-й минуте поставил Денис Зернов, также оформив дубль.

Итог – 8:3 в пользу магнитогорского «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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