Прокуратура начала масштабную проверку брошенного властями микрорайона в Верхнем Уфалее

В Верхнем Уфалее началась поверка по факту нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, жители микрорайона Никельщиков пожаловались на постигшую их коммунальную катастрофу. По словам уфалейцев, с закрытием никелевого комбината власти о них как будто забыли.

Из-за постоянных ремонтов на сетях водоснабжения и водоотведения поселок практически лишился благоустройства. Тротуары уничтожены, ливневая канализация блокирована землей. После дождя и таяния снега территория быстро превращается в огромное болото, где посреди грязи образуются глубокие лужи – некоторые из них в глубину достигают двух метров, и жители боятся за своих детей.

Из-за отсутствия дренажа вода попадает в подвалы и подъезды домов, иногда покинуть здания можно только через окно. Дома страдают от сырости и плесени, фундамент приходит в негодность.

Еще одной опасностью стали канализационные колодцы, закрытые не люками, а деревянными щитами. И у жителей давно уже складывается впечатление, что эта временная мера превратилась в постоянную.

О благоустройстве уфалейцы уже даже не мечтают: летом газоны и дворы зарастают травой, а весной и осенью дети вынуждены играть в лужах и у разваливающихся построек.

Дополняет все ужасающий запах, идущий от регулярно возникающих порывов на сетях канализации. Но пытаясь справиться с авариями, коммунальщики и власти, видимо, окончательно забыли о необходимости привести территорию в порядок после раскопок. Так, еще год назад суд обязал мэрию восстановить ливневую канализацию и тротуары в микрорайоне. Но все осталось по-прежнему, решение суда не выполнено до сих пор, утверждают горожане.

«Органами прокуратуры будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащую организацию водоотведения, предоставление коммунальных услуг, обеспечение безопасности на объектах коммунальной инфраструктуры», – рассказали в надзорном ведомстве. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»