На Южном Урале перед судом предстанет троица, жестоко расправившаяся с семьей больше 20 лет назад

В суд Троицка направили уголовное дело об убийстве семьи в 2001 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Троицка.

В ноябре 2001 года нетрезвые южноуральцы ворвались ночью в частный дом, где насмерть забили топором женщину и ее 12-летнего сына. В ходе следствия выяснилось, что ребенка также ударили ножом в грудь.

После этого соучастники похитили из дома аудиомагнитофон, видеомагнитофон и телевизор.

Обыскивая дом, они обнаружили спящих детей 9, 10 и 11 лет. Оставив их внутри, изверги подожгли дом, заперли на замок и подперли входную дверь. К счастью, дети вовремя проснулись и смогли выбраться из горящего здания через окно.

️Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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