Прокуратура начала проверку после требований жителей Златоуста об отставке мэра

После жалоб южноуральцев на проблемы с водой и отоплением прокуратура начала проверку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста проводит проверку информации о предоставлении жителям города услуг ненадлежащего качества.

Напомним, ранее жители Златоуста потребовали отставки главы города Максима Пекарского. Причиной столь радикальной позиции стала ситуация в ЖКХ города, которую златоустовцы расценивают как коллапс. Свои претензии они изложили в письме главному федеральному инспектору по Челябинской области Денису Чернятьеву.

По словам горожан, обитающих в районе Машзавода, вода у них самая дорогая в Челябинской области. Но доходит до них лишь порядка 40% ресурса, остальное – уходит в земли из-за дырявых труб. Причем качество водоснабжения крайне низкое – холодная вода грязная, а горячая вода фактически не соответствует ни требованиям по температуре, ни по цветности.

Как выяснили в прокуратуре, с 27 сентября в Златоусте начался отопительный период. При этом в части домов машиностроительного района города параметры теплоносителя были ниже допустимых.

«По данному вопросу в прокуратуре города проведено совещание, по результатам которого должностному лицу АО «Златмаш» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, 04.10.2023 ТЭЦ АО «Златмаш» обеспечило теплоносителем всех потребителей, расположенных в районе действия котельной, в соответствии с установленными параметрами», – рассказали в надзорном ведомстве.

На уровне договоренностей сняли и другую проблему начавшегося отопительного периода. Ранее представители «Златмаша» опасались, что на обеспечение жителей котельной может не хватить поставляемой городским водоканалом воды. Однако, как сообщили в прокуратуре, в ходе совещания МУП ЗГО «Златоустовское Водоснабжение» гарантировало АО «Златмаш» предоставление необходимого объема водопотребления.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ресусоснабжающей и управляющей организаций, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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