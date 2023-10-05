На Урале депутаты отказали чиновникам в дополнительных средствах на отопительный сезон

В Верхнем Уфалее парламентарии устроили демарш «нелюбимому» мэру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из вопросов, рассмотренных на прошедшем 3 октября заседании Собрания депутатов Верхнего Уфалея, было распределение дополнительных доходов городского бюджета. Несмотря на весьма непростую экономическую ситуацию в городе, сверх запланированного набралось 8 млн рублей.

Мэрия вышла с предложением направить все эти средства на топливно-энергетические ресурсы для обеспечения работы отопительной системы.

Однако парламентарии отдали на эту статью расходов лишь 3,5 миллиона рублей. По словам депутатов, помимо начавшегося отопительного сезона, в городе много других проблем: жители жалуются на отсутствие уличного освещения, необходимо обеспечить охрану образовательных учреждений. В итоге часть дополнительных средств бюджета направили на решение этих вопросов.

Между тем, Верхний Уфалей был в числе наиболее проблемных муниципалитетов по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов. Так, на проходившем в августе текущего года в прокуратуре региона совещании, посвященном этой теме, город назвали в числе трех территорий, находящихся на особо контроле ведомства из-за накопленных перед поставщиками тепла долгов.

Эксперты уверены, что демарш депутатов – следствие продолжающегося конфликта между ними и действующей городской администрацией: в июне этого года городское собрание единогласно признало работу действующего главы города Сергея Тарасова неудовлетворительной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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