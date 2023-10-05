Уральские единороссы обсудят вопросы предвыборной кампании, упражняясь в стрельбе

Совещание руководителей «Единой России» УрФО по вопросам тактики и стратегии на выборах 2024 года состоится 6 октября в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», во встрече должны участвовать секретари всех региональных и муниципальных подразделений партии власти, а также губернаторы, не являющиеся партийными лидерами, и главы областных центров УрФО. Последним предстоит двойная «работа»: в этот же день состоится заседание комиссии Уральского МКС по организации и проведению избирательных кампаний и координации работы местных отделений в УрФО.
Дополнительную программу совещания разработали в духе времени: для участников организуют выставку военной техники и участие в стрельбах из различных видов оружия.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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