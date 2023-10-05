Прокуратура заставила челябинскую школу покупать туалетную бумагу за счет бюджета

Прокурорская проверка подтвердила жалобы родителей на поборы в школе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку информации о школьных поборах после жалоб родителей в СМИ.

«В ходе проверки в деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №86 Челябинска» выявлены нарушения законодательства в части доступности и бесплатности образования», – заявили в прокуратуре.

В частности, с родителей учащихся принудительно собирали деньги на приобретение средств гигиены (мыло, туалетная бумага).

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила директору школы представление об устранении нарушений закона. Только после этого в образовательной организации провели расчет потребности хозяйственных и канцелярских товаров и заключили договор на их приобретение за счет средств, выделенных городским комитетом по делам образования в рамках исполнения муниципального задания. Учитель, инициировавший сбор средств с родителей, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Следует отметить, что в прокуратуре области продолжает работу «горячая линия» по телефону 8 (351) 239-21-07, на которую южноуральцы могут отправить сообщение о поборах в образовательных учреждениях. В том числе анонимно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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