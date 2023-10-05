У популярного в Челябинске автобусного маршрута изменили конечную остановку

В Челябинске временно поменялась конечная остановка автобуса №9.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба организации движения», с 6 октября, в связи с ремонтом разворотной площадки рядом с остановочным пунктом «ЧТЗ», автобусный маршрут №9 временно не осуществляет посадку и высадку пассажиров на проспекте Ленина и улице Танкистов.

«Будьте внимательны, до окончания работ начальный и конечный остановочный пункт – «Механико-технологический техникум»", – предупредили челябинцев представители перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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