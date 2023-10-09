Южноуральский губернатор попал в десятку самых «проблемных» глав регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в десятку глав регионов, оказавшихся «под ударом» из-за ситуации на вверенной им территории.

Напомним, через 5 месяцев состоятся выборы президента РФ, и главам субъектов поручено вывести ситуацию в регионах если не в позитивную, то хотя бы в нейтральную повестку. Однако удается это далеко не всем.

Согласно рейтингу, составляемому еженедельно составляемому telegram-каналом «Незыгарь», Алексей Текслер по итогам первой семидневки октября занимает в «черном списке» 4 место после глав Дегестана и Коми, где в рамках антикоррупционных дел были задержаны мэр городов, и Краснодарского края с громкими скандалами.

«Визит в область главы Росприроднадзора Светланы Родионовой – это своеобразный и подготовленный с региональной администрацией ответ на многочисленное недовольство по экологическим вопросам граждан. Тем не менее, анализ соцсетей показывает, что недовольство остается устойчиво высоким, – отмечают составители рейтинга. – Жители Златоуста требуют отставки мэра из-за «грязной и вонючей воды». Аналогичных инфоповодов по всему региону достаточно много, в том числе и в Челябинске».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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