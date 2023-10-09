Свободу челябинки, пытавшейся поджечь областной военкомат, ограничивать не стали

В отношении пожилой челябинки, пытавшейся поджечь областной военкомат, возбуждено уголовное дело, но арестовывать женщину не стали.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вечером 7 октября. 68-летняя челябинка подошла к железной двери областного военкомата и бросила в нее бутылку с зажигательной смесью. Женщину не смутило даже то, что поблизости находился сотрудник ДПС.

В полиции женщина рассказала, что поджечь военный комиссариат ее попросили неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ.

Дело возбудили по факту попытки поджога, но ограничивать свободу женщины не стали – просто взяли с нее обязательство о явке.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»