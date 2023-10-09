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Понедельник, 9 октября 2023, 16:23 мск

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Свободу челябинки, пытавшейся поджечь областной военкомат, ограничивать не стали

В отношении пожилой челябинки, пытавшейся поджечь областной военкомат, возбуждено уголовное дело, но арестовывать женщину не стали.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вечером 7 октября. 68-летняя челябинка подошла к железной двери областного военкомата и бросила в нее бутылку с зажигательной смесью. Женщину не смутило даже то, что поблизости находился сотрудник ДПС.

В полиции женщина рассказала, что поджечь военный комиссариат ее попросили неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ.

Дело возбудили по факту попытки поджога, но ограничивать свободу женщины не стали – просто взяли с нее обязательство о явке.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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