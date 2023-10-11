Главу Росприроднадзора предложили назначить губернатором Челябинской области

Главу Росприроднадзора Светлану Радионову предложили назначить губернатором Челябинской области. Инициатива прозвучала на заседании профильного комитета Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральский депутат, первый заместитель председателя комитета Владимир Бурматов высказал опасение в связи с сокращением финансирования программы «Чистый воздух» регионам, первоначально включенным в проект, так как теперь федеральные средства отправляют новым территориям. При этом в Челябинске области за время реализации проекта степень загрязненности воздуха, по данным Росгидромета, выросла с повышенной до очень высокой.

«Вместо реальной работы идет выхолащивание проекта и имитация бурной деятельности», – заявил Бурматов.

В пример он привел письмо управления торговли Челябинска с предложением прекратить жарить шашлыки на дровах и угле, а также визит главы Росприроднадзора Светланы Радионовой:

«У нас вот Светлана Геннадьевна была на прошлой неделе. Мы день ее визита дышали нормально. Вот она прилетела – выбросов нет. Светлана Геннадьевна улетает – нам мстят за все».

Во время этого комментария и прозвучало предложение назначить Радионову главой региона.

Бурматов идею поддержал, высказав уверенность, что ситуация в Челябинске «сразу поправится». И обратил внимание на приоритетность законопроекта об ужесточении ответственности для должностных лиц за сокрытие и искажение экологической информации, «который СМИ уже окрестили законом имени челябинских чиновников».

Представители Росгидромета в ходе заседания комитета подтвердили: уровень загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске сохраняется на уровне «очень высокий».

Челябинск, Павел Зварзин

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