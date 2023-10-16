Недетские разборки: конфликт первоклассников в Челябинске получил продолжение

Конфликт первоклассников в челябинском образовательном центре №5 получил продолжение: родители второго ребенка тоже обратились в полицию.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 13 октября. По словам педагогов, конфликт разгорелся из-за того, что один ребенок «косо посмотрел» на другого. Тому это не понравилось и он дал «обидчику» в глаз. Завязалась драка. Классного руководителя в этот момент на месте не было. Шум услышал другой учитель, проходивший мимо класса.

Приехавшие за пострадавшим ребенком родители, увидев травмы сына, вызвали полицию. Они заявили, что обидчик состоит на внутришкольном учете.

Мать второго мальчика это категорически отрицает. Она заявляет, что первый участник конфликта дразнил ее сына очкариком, а в пятницу пнул, из-за чего и разгорелась драка.

Женщина возмущена тем, что ее сына учителя не отвели в травмпункт, «хотя у него тоже гематомы на лице».

«Вечером мы поехали в травмпункт, там оказали помощь, сказали, что у него сотрясение небольшое, гематомы мягких тканей, это тоже все зафиксировано», – цитирует мать 74.ru.

Женщина написала встречное заявление в полицию, теперь в ситуации будут разбираться сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Челябинск, Павел Зварзин

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