В Челябинске опять решили перетасовать остановки

В Челябинске в очередной раз решили перетасовать остановки. Вопрос обсуждался сегодня на аппаратном совещании при главе города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Наталья Котова обратила внимание на то, что в центре новые серые павильоны соседствуют со старыми зелеными, а это не соответствует дизайн-коду гостевых маршрутов. Поэтому она предложила перевезти старые конструкцией на городские окраины или перекрасить их в серый цвет.

Напомним, зеленые остановки появились в городе осенью 2017 года накануне визита президента России Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева: они выросли чуть ли не за одну ночь, иногда рядом со старыми остановочными комплексами. Позже выяснилось, что за 100 остановок было заплачено 27 млн рублей.

Уже через 2 года был поставлен вопрос об их замене на новые – тогда город готовился к саммитам ШОС и БРИКС, и на заседании одной из комиссий Челябинской городской Думы было заявлено, что появятся 300 новых остановок – на гостевых маршрутах и в местах проведения мероприятий саммитов, в том числе и на месте зеленых остановок.

Прошло еще 4 года, и городские власти вновь меняют остановки, в том числе и никуда не девшиеся (в отличие от денег, выделенных под эгидой подготовки к саммитам) зеленые. Только теперь каждый павильон стоит более 2 млн рублей. Плюс расходы на перевозку старых на окраины.

Челябинск, Павел Зварзин

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