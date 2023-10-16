Разный взгляд: общественники снова нашли массу нарушений на «Плодушке», у чиновников все хорошо

В Челябинске экологи-общественники повторно проанализировали процесс высадки деревьев в сквере «Плодушка». Их оценка кардинально разошлась с мнением администрации Ленинского района: чиновники заявляют, что все идет по плану, а общественники обнаружили массу нарушений.

Как уже сообщал «Новый День», осенью прошлого года на территории парка «Плодушка» и Семейного сквера подрядчиком предприятия «Челябстройзаказчик» была проведена компенсационная посадка 213 саженцев липы. Однако из-за некачественного посадочного материала, нарушения технологии и отсутствия ухода со стороны подрядчика привело к тому, что прижились только 35 деревьев. Погибшие деревья должны были заменить.

«В рамках повторного контроля 15 октября экспертами нашего объединения был установлен радостный факт, что работы по замене начаты, – сообщили в движении «Эко-Standart». – К сожалению, омрачает это событие то что посадочный материал, как и подготовка по-прежнему не соответствуют ГОСТам. Кома земли саженцев, как и лунки не соответствую указанным в техническом задании и госте нормативам более чем в два раза, деревья имеют повреждения не устранены надлежащим образом, более того саженцы лежат не высаженные уже более недели – по заявлению местных жителей. Что в купе с ночными заморозками негативно отразится на их приживаемости.

К сожалению, мы, как и прежде наблюдаем полнейшее отсутствие инструментального контроля за проведением работ, а возможно банальное незнание, как его проводить, со стороны чиновников. Мы конечно уже привыкли и к отпискам, и к оправданиям чиновников, в духе «все не так, мы не причем», но нарушения опять типичные, коих мы выявляем десятки по всему городу. Например: в соответствии с приказом Госстроя, на саженцах не должно быть механических повреждений. Или: в соответствии с ГОСТом поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовой замазкой или закрасить масляной краской под цвет ствола. Точно также в этих документах указано, какого размера должны быть кома земли и лунки под них, но ничего из вышеописанного не соблюдается повсеместно».

Любопытно, что вопрос замены деревьев на «Плодушке» поднимался сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Представители Ленинского района бодро отчитались, что все идет по плану: из почти 100 деревьев высажены 80, остальные посадят на текущей недели. Никаких претензий к подрядчику чиновники не озвучили.

Кстати, на прошлой неделе тот же «Эко-Standart» обратился в мэрию, прокуратуру и следственный комитет с требованием провести проверку гарантийных работ по озеленению трассы в направлении аэропорта и потребовать от подрядчиков возмещения ущерба бюджету.

Общественники обнаружили, что деревья были просто вырублены на большей части участка, в том числе и прижившиеся, а на маленьком участке вдоль дороги провели высадку плохо приживаемых хвойников.

Челябинск, Софья Артемьева

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