Депутат Челябинской Думы Паутов стал фигурантом очередного уголовного дела

Депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов стал фигурантом очередного уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз речь идет о посредничестве в передачи взятки в крупном размере.

Некий предприниматель заплатил некому сотруднику администрации Челябинска около 2 млн за разрешение на строительство жилого объекта на участке, который ему не принадлежит. Депутата подозревают в передаче денег. По данным 74.ru его задержали сотрудники ФСБ.

Это не первый раз, когда Паутов попадает в поле зрения правоохранительных органов. В середине 90-х годов он получил условный срок за мошенничество в крупных размерах, в начале 2002 фигурировал в деле о гибели 17-летней девушки (что конкретно произошло с подростком, так и не выяснили), в 2004 году у него была стычка с сотрудником правоохранительных органов (позже выяснилось, что он был на автомобиле без документов на машину и водительских прав), но дело возбуждать не стали.

В феврале прошлого года он фигурировал в деле об обмане дольщиков дома на Сулимова – 51б. Речь шла о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Челябинск, Павел Зварзин

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