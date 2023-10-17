Следственный комитет прокомментировал дело депутата Паутова

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области прокомментировали уголовное дело, фигурантом которого стал депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов.

Как уже сообщал «Новый День», дело возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Паутова задержали сотрудники ФСБ.

«По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020 года депутат Челябинской городской думы, действуя группой лиц по предварительному сговору с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, выступили в качестве посредников при передаче взятки должностным лицам из числа сотрудников администрации Челябинска в сумме 2 млн рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий – оказание обществу содействия в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

В результате незаконных действий генерального директора общества и депутата Челябинской городской думы выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома при отсутствии законных оснований.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время сотрудниками следственного управления СК России проведены обыски по месту жительства лиц, совершивших преступление, подозреваемые задержаны, в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, – заявили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»