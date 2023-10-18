«Заводят кошечек и живут»: Володин поручил изменить подход к воспитанию мальчиков

В российских школах должны воспитывать отцов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема была поднята во время доклада на пленарном заседании парламента вице-премьера РФ Татьяны Голиковой – она рассказала о положении семей с детьми.

«Без отца нет семьи. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине, – прокомментировал ее выступление Володин. – Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью: заводят кошечек и живут».

По мнению Володина, не женившись до 40 лет, российские мужчины семью уже не заведут, так как боятся ответственности и не хотят брать на себя обязательства. Решением этих вопросов должен заняться комитет Госдумы по делам семьи.

Москва, Анастасия Палей

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