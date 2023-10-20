В Испании расследуют гибель биохимика, изучавшего смертельную болезнь

В Барселоне расследуют смерть биохимика, изучавшего смертельно опасное и неизлечимое заболевание Крейтцфельда-Якоба. Об этом сообщило издание El Pais.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», болезнь Крейтцфельдта-Якоба, также известная как подострая губчатая энцефалопатия или нейрокогнитивное расстройство, вызванное прионной болезнью, является смертельным дегенеративным заболеванием мозга. Ранние симптомы включают проблемы с памятью, изменения поведения, плохую координацию и нарушения зрения. Более поздние симптомы – слабоумие, непроизвольные движения, слепота, слабость и кома. Около 70% людей умирают в течение года после постановки диагноза.

Биохимик работал в университете Барселоны, а в ноябре 2020 года внезапно ушел в отпуск, сославшись на плохое самочувствие. Одному из коллег он сообщил, что имеет схожие симптомы с болезнью Крейтцфельдта-Якоба, но попросил никому об этом не рассказывать.

45-летний биохимик умер в 2022 году. Три месяца назад в его лаборатории найдены тысячи «несанкционированных» и «потенциально опасных» образцов биоматериалов. Руководство университета начало внутреннее расследование. К выяснению происхождения образцов и подробностей смерти ученого подключились еще два научных учреждения.

Барселона, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»