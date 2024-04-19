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Пятница, 19 апреля 2024, 14:13 мск

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В США два охотника заразились болезнью «оленей-зомби»

Фото: pixabay

В США выявили два случая заражения болезнью Крейтцфельда-Якоба, известной как инфекция «оленей-зомби». Оба пациента вскоре скончались. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Neurology.

Оба случая были зафиксированы в 2022 году. В больницу попал 72-летний охотник. Он сообщил, что регулярно употреблял в пищу мясо диких оленей. Анализы показали, что у мужчины спорадическая форма болезни Крейтцфельда-Якоба. Ранее это прионное заболевание регистрировалось у оленей, оно превращает животных в своего рода зомби.

Пациент скончался спустя месяц после постановки диагноза. Позже выяснилось, что один из знакомых этого охотника умер от того же заболевания. Предположительно, речь идет о первых случаях передачи инфекции Крейтцфельда-Якоба от оленя человеку. Ранее были зафиксированы случаи заражения от домашних коров, однако от оленей прионная инфекция человеку не передавалась.

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба, также известная как подострая губчатая энцефалопатия или нейрокогнитивное расстройство, вызванное прионной болезнью, является смертельным дегенеративным заболеванием мозга. Ранние симптомы включают проблемы с памятью, изменения поведения, плохую координацию и нарушения зрения. Более поздние симптомы – слабоумие, непроизвольные движения, слепота, слабость и кома. Около 70% людей умирают в течение года после постановки диагноза.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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