Ученые: болезнью Альцгеймера можно заразиться

Болезнь Альцгеймера могла передаваться людям вместе с гормоном роста. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных журналом Nature Medicine.

Болезнь Альцгеймера, имеющая связь с прионной инфекцией, была приобретена после медицинского вмешательства задолго до проявления первых симптомов. Пациенты получали гормон роста, выделенный из человеческого гипофиза.

К такому методу прибегали до 1985 года. Известно, что в Великобритании как минимум 1848 человек получили гормон роста. Впоследствии от такого вида лечения отказались из-за аномально свернутых белков, вызывающих болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

При болезни Альцгеймера в тканях мозга образуются многочисленные бляшки – отложения бета-амилоида, вызывающие дегенерацию нейронов и их отростков. Патологию считают одной из разновидностью форм деменции. От этого диагноза в мире страдают свыше 50 млн человек.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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