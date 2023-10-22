В Челябинском городском бору собаки набросились на бегуна

В Челябинском городском бору на бегуна набросились собаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел возле поселка Шершневские каменные карьеры. На мужчину напали три пса в ошейниках. Одна из них укусила бегуна за голень. Отбиться от агрессивных животных помог местный житель – он разогнал собак молотком. И заявил, что псы бездомные.

Однако другие обители поселка утверждают, что собаки принадлежа именно ему и они уже нападали на людей.

В службе отлова бродячих животных заявили, что сообщений о псах в бору в последнее время им не поступало, пишет 74.ru.

Однако бездомных собак в бору достаточно: большая стая живет рядом с тропой пенсионеров – их подкармливают сердобольные старушки, а когда кормилицы долго не появляются, животные рыскают среди многочисленных прохожих. Весной агрессивная группа была замечена возле губернаторской дачи, многоголосый собачий лай постоянно слышится вдоль детской железной дороги и на участке бора, граничащем с районом АМЗ.

Челябинск, Софья Артемьева

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