Экс-главу села Челябинской области лишили депутатского мандата

В Челябинской области еще один парламентарий лишился депутатского статуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, такое решение приняли депутаты Чебаркульского района.

В июне текущего года Чебаркульский городской суд признал бывшую главу Варламовского сельского поселения виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

В 2019 году чиновница оплатила работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство моста через реку Увелька без проведения государственной экспертизы. В итоге документацию, за которую из бюджета села отдали свыше 1,7 миллиона рублей, использовать оказалось невозможно.

Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Суд прислушался к аргументам гособвинения, оштрафовал бывшую чиновницу на полмиллиона рублей и лишил права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2 года 6 месяцев.

К тому времени экс-глава была уже депутатом Чебаркульского районного собрания. Ее попытка оспорить решение городского суда в областном не удалась.

После вступления приговора в законную силу прокурор внес в районный парламент представление с требованием о прекращении полномочий депутата в связи с наличием судимости.

Решением собрания депутатов Чебаркульского района требования прокурора удовлетворены, полномочия парламентария досрочно прекращены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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