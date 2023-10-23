Школьницы спасли сову в центре Челябинска

Две челябинские школьницы спасли длиннохвостую неясыть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, девочки обнаружили птицу на Кировке во время прогулки.

«Сову напугала стая серых ворон, загнавших хищника своими криками в угол дома. Это естественная реакция городских птиц, которые при виде чужака на их территории начинают подавать тревожные сигналы и атаковать, стараясь прогнать непрошеного гостя», – уточнили представители ведомства.

Школьницы не растерялись и немедленно обратились в министерство экологии региона. Прибывшие на место сотрудники ведомства при осмотре неясыти травм у нее не обнаружили – птица чувствовала себя хорошо. Ее поместили до вечера в тихое безопасное место, а после – выпустили в естественную среду обитания в Красноармейском районе.

«По мнению орнитологов, когда возникает конфликт между совой и стаей ворон, есть два пути развития ситуации, – рассказали в ведомстве. – Если сова сидит на дереве, спасать ее не нужно! Не следует пугать ворон громким криком или кидая в них палками – это может напугать и сову, она взлетит, и тогда у врановых есть все шансы атаковать ее и забить на лету. Человеку нужно просто пройти мимо без лишнего шума».

Если же неясыть обнаружили на земле, необходимо оперативно связаться со специалистами, и они подскажут, как действовать, пока сами добираются до места.

По вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания следует обращаться в министерство экологии Челябинской области по телефону горячей линии 8 (919) 35-59-159, или в отдел федерального государственного надзора по номеру 8 (351) 263-94-33.

Челябинск, Виктор Елисеев

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