Во время тушения пожара в Челябинске произошел взрыв. Есть пострадавшие

В промзоне Челябинска взорвался газовый баллон.

Инцидент произошел сегодня, 23 октября, на территории промышленной зоны, расположенной на северо-востоке областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожар вспыхнул на улице Механической – загорелись два гаражных бокса.

По словам очевидцев, в помещениях работает фирма по ремонту газового оборудования автомобилей. Во время выполнения работ сотрудники повредили газовый баллон на одной из машин.

Рабочие успели покинуть боксы, но из-за разгерметизации начался пожар. Уже когда к месту прибыли пожарные, раздался взрыв.

По информации регионального минздрава, в результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе один из огнеборцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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