Приставы достали загулявшую уралочку из-под дивана, чтобы доставить в суд

Жительница Чебаркуля пыталась спрятаться от приставов под диваном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, в Чебаркуле местную жительницу отправили на исправительные работы за неуплату алиментов.

Женщина упорно шла к приговору. «800-тысячная алиментная задолженность по исполнительному производству нисколько не омрачала ее жизнь, которая протекала легко и приятно – в увеселительных прогулках по деревням Чебаркульского района, от одного кавалера к другому. Поиски личного счастья вытеснили из головы думы даже о собственном сыне, которого воспитывает отец, являющийся взыскателем алиментов», – рассказали представители ведомства.

Нерадивую мамашу уже привлекали к административной ответственности – за неуплату средств на содержание детей суд приговорил ее к обязательным работам. Но женщина не пожелала исправляться, продолжая привычный ей образ существования, в связи с чем встал вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности.

Когда уголовное дело передали в суд, судебным приставам пришлось решать задачу о явке своей подопечной на рассмотрение дела. Трижды назначался принудительный привод, дважды попытки найти уралочку были безуспешны. На третий раз приставам улыбнулась удача. Женщину нашли в частном доме под диваном, куда она спряталась, увидев в окно представителей органа принудительного исполнения. При этом дверь в дом была не заперта.

Алиментщицу доставили в суд, где ее приговорили к шести месяцам исправительных работ. Контролировать исполнение наказания будет уголовно-исполнительная инспекция. В случае уклонения должницы от отработки ей грозит замена наказания на более суровое, вплоть до лишения свободы. Работа над взысканием алиментной задолженности продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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