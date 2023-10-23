Магнитогорец выплеснул в лицо инспектору ГАИ баллончик перцовки на экзамене по вождению

Жителя Магнитогорска оштрафовали за нападение на полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска, жителя города признали виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Сам инцидент произошел в марте 2023 года. В этот день мужчина сдавал экзамен по вождению. Во время выполнения одного из элементов сотрудник ГИБДД заметил, что преподаватель подает своему подопечному сигналы. Решив, что это подсказка, полицейский остановил экзамен и выставил магнитогорцу оценку «Не сдал».

Это привело южноуральца в ярость. Нецензурно выражаясь, он достал перцовый баллончик и несколько раз брызнул его содержимым в лицо полицейскому. В результате мужчина получил химический ожог обоих глаз легкой степени.

В ходе следствия магнитогорец признал свою вину. Суд приговорил его к уплате штрафа в 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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