Конькобежка Ольга Фаткулина с триумфом вернулась к спортивной карьере

Челябинка Ольга Фаткулина победила в первом турнире после перерыва в карьере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в понедельник, 23 октября, в «Уральской молнии» стартовали всероссийские соревнования на призы южноуральской Федерации конькобежного спорта.

«Сегодня впервые после паузы на старт вышла заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина. Спортсменка выиграла свою коронную дистанцию 500 метров», – рассказали представители ведомства.

Напомним, перерыв в спортивной карьере челябинская конькобежка взяла в прошлом году. В феврале нынешнего года спортсменка родила дочь, а уже в апреле снова приступила к тренировкам.

500-метровку Ольга Фаткулина пробежала с результатом 40,66 секунды. На втором месте оказалась конькобежка из Томской области Валерия Сороколетова (41,45 секунды). Бронза досталась еще одной представительнице хозяев – Анастасии Алтуховой (41,80 секунды).

Во вторник, 24 октября, состоится заключительный день соревнований.

Челябинск, Виктор Елисеев

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