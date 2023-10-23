В Юго-Восточной Азии обнаружили новый вид змей

В мьянманских джунглях открыли новый для науки вид пресмыкающихся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обнаруженная в Мьянме ядовитая зеленая гадюка с «раздвоенными» гениталиями оказалась новым видом змей. Об этом пишет телеграм-канал «Мьянма/Myanmar».

Исследование, подтверждающее открытие, было опубликовано 20 октября в журнале Zootaxa. Оно основано на изучении собранных в Мьянме в 1998-2009 годах 25 экземпляров пресмыкающихся.

«Это «травянисто-зеленые или темно-зеленые» змеи с «длинным и тонким» телом. Они могут достигать около 2,7 футов (82 сантиметра) в длину. У самок глаза «зелено-золотые». У самцов глаза медного цвета, а также «относительно короткие», «глубоко раздвоенные» гениталии, известные как гемипенис», – рассказывает автор канала.

Новый вид ядовитых змей встречается, как минимум, в шести регионах внутренней Мьянмы. Они обитают в жаркой и влажной среде на деревьях и кустарниках, а также на земле.

Открытый вид назвали Trimeresurus uetzi – в честь Питера Уэтца (Uetz), редактора веб-сайта Reptile Database.

Челябинск, Виктор Елисеев

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