Новые крепостные: один из челябинских поселков продали вместе с жителями

Жители поселка Шершневские каменные карьеры пожаловались президенту Путину на многолетние махинации с их землями и домами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок возник в 1935 году, в середине 50-х годов ХХ века его признали официально. Сначала 2000-х годов обитатели поселка пытаются оформить в собственность дома и землю под ними, но безрезультатно. И только недавно выяснилось, что еще в 2002 году некая фирма предоставила в Росреестр решение Арбитражного суда и на его основании зарегистрировала право собственности на поселок как один земельный участок. Судебные документы оказались подложные. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, но в 2020 году его закрыли. При этом жители поселка в деле даже не упоминались.

Зато они остались без продуктового магазина, общественного транспорта, уличного освещения и права голоса на выборах, но с перебоями энергоснабжения и убитыми дорогами.

«Дома и земли продавались и покупались вместе с людьми разными фирмами, целыми гектарами, а чиновники оформляли это в собственность. Нас несколько раз сносили на бумаге – куда делись квартиры, якобы, предназначенные для нашего расселения, мы не знаем. Все обращения в правоохранительные органы либо заканчивались отписками, либо терялись документы. В администрации говорят нам: «Мы создадим все условия, чтобы поселок перестал существовать. Вы живете здесь временно. Идите в соцнайм или меняйте место жительства». И это после того, как люди и их дети а уже и внуки всю жизнь здесь прожили. Юрист мэрии заявила: «Вас не должно быть здесь». После этого нам всем становится страшно. Мы боимся, что нас будут гнобить с целью освобождения участков от нас», – говорят жители.

И просят президента восстановить статус поселка и защитить их от «беспредела чиновников».

Челябинск, Софья Артемьева

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