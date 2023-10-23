«Трактор» уступил в гостях «Нефтехимику»

Челябинский «Трактор» проиграл в Нижнекамске местному «Нефтехимику» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе команды активно начали встречу, но челябинцы и на сей раз не смогли уйти от преследующего их «проклятия третьего периода».

Поначалу все складывалось в пользу гостей. Челябинцы открыли счет в матче: на 16-й минуте Максим Шабанов сумел реализовать численное большинство «черно-белых». Однако уже во втором игровом отрезке «Трактор» стал подтормаживать.

Впрочем, второй период прошел без заброшенных шайб и заполнился лишь кулачным поединком челябинца Чарльза Робинсона и нижнекамца Евгения Кашникова.

А вот последнюю двадцатиминутку хозяева полностью оставили за собой. На 49-й минуте Артем Сериков замкнул розыгрыш Никиты Сетдикова и Булата Шафигуллина. А пять минут спустя Дмитрий Соколов с подачи Никиты Хлыстова вывел «Нефтехимик» вперед.

В итоге клуб из Нижнекамска записал на свой счет пятую победу подряд и вплотную приблизился к «Трактору», сохраняющему пока за собой восьмое место в Восточной конференции и призрачные шансы на плей-офф.

Челябинск, Виктор Елисеев

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