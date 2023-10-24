В Челябинске ребенок попал в реанимацию с опасной болезнью

Юный челябинец оказался в реанимации с тяжелой формой скарлатины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе детской городской клинической больницы №8, маленького горожанина доставили в реанимацию в состоянии шока.

«Болезнь у ребенка протекала по стандартному сценарию – заболела голова, поднялась температура, запершило горло. Родители вызвали участкового педиатра, он назначил лечение, однако лучше ребенку в течение последующих суток не становилось. Через сутки врач пришел на повторный осмотр, к тому времени уже проявился грозный симптом – сыпь на коже и малиновый язык, ребенок стал более вялый, появилась одышка и учащенный пульс», – рассказала заведующая отделением реанимации ДГКБ №8 Александра Гаева.

Вскоре мальчика доставили в клинику в состоянии шока. «Чем тяжелее протекает инфекция, тем стремительнее она набирает свои обороты и приводит к катастрофе за считанные часы», – отмечают в больнице.

С момента поступления у ребенка была заподозрена скарлатин. Позже предположения врачей подтвердились. Челябинца перевели на ИВЛ, подключили весь объем противошоковой терапии. «На протяжении всего пребывания ребенка в отделении ему оказывалась вся возможная медицинская помощь. Состояние пациента оставляло желать лучшего. К счастью, организм ответил на наши усилия, и болезнь отступила», – рассказали в медучреждении.

На данный момент мальчик здоров и выписан из стационара. «Если бы мама не вызвала участкового педиатра, а лечила ребенка сама, он бы погиб без всяких сомнений», – уверены медики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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