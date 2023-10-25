Руководителя следственного управления СКР по Челябинской области отстранили от работы

Руководителя южноуральского СУ СКР Петра Решетникова отправили в отпуск после обсуждения преступности среди мигрантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, оперативное совещание по вопросам расследования преступлений в миграционной сфере глава ведомства Александр Бастрыкин провел вчера, 24 октября, в режиме видео-конференц-связи.

Председатель СКР отметил, что в стране продолжается рост криминальной активности иностранцев: в текущем году правоохранительными структурами расследовано свыше 31 тысячи преступлений в этой сфере. Кроме того, совершено несколько тысяч преступных деяний так называемыми «новыми россиянами» – теми, кто приобрел гражданство России менее 10 лет назад.

Наблюдается увеличение на 21% тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов. Приезжие активно участвуют в незаконном обороте наркотиков, это составляет четверть в общем массиве преступности среди них. Почти на треть выросло количество преступных деяний, совершенных «нелегалами».

«Часто происходят групповые нападения в общественных местах и учебных заведениях, где школьники подвергаются запугиванию и силовому давлению со стороны приезжих. Многие правонарушители чувствуют свою безнаказанность, рассчитывают на поддержку от представителей этнических диаспор. Все это создает социальную напряженность, приводит к эскалации негативных настроений в обществе», – отмечают в силовом ведомстве.

Основной массив преступлений, совершаемых иностранцами, приходится на Москву и Подмосковье (свыше 10 тысяч преступлений), а также Санкт-Петербург (более двух тысяч деяний).

Но оказалась в числе регионов с наиболее неблагоприятной ситуацией и Челябинская область. На Южном Урале, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Тамбовской области растет число преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых мигрантами. «К работе указанных регионов имеются многочисленные претензии. При росте преступности мигрантов деятельность по противодействию, выявлению и расследованию преступлений указанной категории не организована на должном уровне», – подчеркнули в руководстве СКР.

«По итогам совещания Александр Бастрыкин дал ряд распоряжений, в том числе кадрового характера. Назначены служебные проверки», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточнили в следственном управлении СКР по Челябинской области, с завтрашнего дня, 26 октября, руководитель СУ СКР по региону уйдет в отпуск. Исполнять его обязанности будет замруководителя регионального управления Алексей Колбасин.

Напомним, одним из последних громких скандалов, связанных с мигрантами, стала история торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского рынка: сначала его сотрудники перебрались к микрорайону «Парковый Премиум», тут же поссорились с его обитателями и перекрыли им единственную дорогу. После этого рынок переехал в Кременкуль, и там тоже начались конфликты с местными жителями, дошло до уголовных дел. Сейчас рынок оцеплен полицией, ведутся следственные действия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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