На скандальном рынке под Челябинском работают силовики

На скандальном рынке в поселке Кременкуль под Челябинском работают силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Следственного комитета, Росгвардии и полиции появились на рынке накануне вечером: они оцепили территорию, опечатали боксы и автомобили. Задержано несколько человек.

Сегодня ситуация не изменилась: рынок по-прежнему оцеплен.

«Проводятся следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела», – пояснили агентству в СУ СКРФ по Челябинской области.

Напомним, оптовый рынок появился в Кременкуле после того, как у торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ. А потом и вовсе заявили, что один из торговцев приставал к несовершеннолетней. 19-летнего гражданина Таджикистана задержали, его вышлют из страны.

После этого на рынок пришли сотрудники полиции и миграционной службы: одним вручили повестки в военкомат, другим уведомления о нарушении миграционного законодательства – их тоже вышлют из России.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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