Торговцев скандального уральского рынка вызвали в военкомат

На скандальном оптовом рынке в Кременкуле провели рейд миграционной службы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 17 торговцев, получивших российское гражданство, получили повестки в военкомат – они должны встать на воинский учет.

На двоих уже составлены протоколы по статье 21.5 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воинскому учету: им грозит до 30 тысяч рублей.

Кроме того, выявлено 7 нарушений миграционного законодательства. В отношении 3 злостных нарушителей решается вопрос о принудительном выдворении из России. Их работодателям грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, оптовый рынок появился в Кременкуле после того, как у торговец ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ. А потом и вовсе заявили, что один из торговцев приставал к несовершеннолетней. 19-летнего гражданина Таджикистана задержали, его тоже вышлют из страны.

Челябинск, Павел Зварзин

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