Яблоки раздора: южноуральцы пожаловались президенту на саботаж властей

В Челябинске не утихает скандал вокруг бывшего Каширинского рынка.

Как уже сообщал «Новый День», эту территорию отдали под застройку, а торговцам предложили переехать на рынок «Караван», но там все сразу не заладилось. Соседство не понравилось жителям микрорайона «Парковый Премиум». Разгорелся конфликт, торговцы перекрыли дорогу, ведущую в жилой массив, в дело вмешался следственный комитет.

Тогда рынку предложили другое место – в Кременкуле. Но и обитатели этого поселка новым соседям оказались не рады. Кременкульцам не понравилось, что решение было принято без учета их мнения, что территория вплотную прилегает у жилым домам, что для стоянки фур вырубили 8 гектаров леса и так далее. К ситуации снова пришлось подключаться Следственному комитету. 19 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Но жители опасаются, что ситуация не изменится. Поэтому решили обратиться к президенту России и записали соответствующее видеообращение:

«Уважаемый Владимир Владимирович, просим обратить внимание на саботаж властей Челябинской области Сосновского района о принятии мер в решении нашей проблемы с организованным на территории села незаконным торговым рынком, грозящим перерасти в гетто для мигрантов, – цитирует жителей 74.ru. – Как заявили местные власти на санкционированном митинге, организованном по инициативе жителей села <...> законных путей убрать данный рынок у них нет. Была написана масса обращений во все возможные инстанции, в том числе в администрацию президента, но все обращения спускаются обратно в Сосновский район. 20 сентября были на приеме у главы Сосновского района, Ваганов Евгений Григорьевич услышать людей не захотел, так и сказал: «Рынку быть, уже все решено».

Мы спросили у властей, какой эффект от этого рынка экономический. Рынок не заплатил еще ни копейки в бюджет, а ущерб налицо. Лес вырублен, крысы побежали, люди страдают, мучаются, мы не понимаем, в чем смысл этого рынка, почему они так за него держатся, защищая интересы одного бизнесмена? Спасите нас, пожалуйста».

При этом в глава Сосновского района Евгений Ваганов заявляет, что разрешение на размещение рынка не выдавалось – якобы торговля организована исключительно на частной территории по инициативе владельца участка.

Не выдавалось разрешение и на снос зеленых насаждений. Правда, речь идет об участке, который относится к категории земель сельскохозяйственного назначения с аналогичным видом использования: там можно расчищать землю от древесно-кустарниковой растительности и получать разрешение на вырубку деревьев не нужно.

Следственный комитет проверял, попала ли данная территория в зону рынка. Правда, о результатах проверки чиновникам, по словам Ваганова, пока не докладывали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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