Новый поворот: на Урале оперативно расширили дорогу у скандального рынка

Жители южноуральского поселка просили сделать тротуар, а получили расширение дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история рынка в поселке Кременкуль, расположенного на территории Сосновского района, продолжает развиваться параллельно блокировке его работы силовиками.

Напомним, оптовая ярмарка появилась здесь после того, как у торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ. А потом и вовсе заявили, что один из торговцев приставал к несовершеннолетней. 19-летнего гражданина Таджикистана задержали, его вышлют из страны.

Вчера, 24 октября, на рынок нагрянули силовики. Сам объект оцепили, фуры опечатали. Сегодня рынок по-прежнему оцеплен. В следственном управлении СКР по Челябинской области ограничиваются коротким комментарием: идут следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Но есть у этой истории и другая сторона: она послужила поводом для обострения отношений между местными жителями и администрацией Сосновского района. По словам кременкульцев, чиновники слишком обрадовались появлению крупной торговой площадки.

Впрочем, власти в какой-то мере понять можно. Хотя Сосновский район и слывет «челябинской Рублевкой», бюджет у муниципалитета откровенно дотационный. Так, в 2023 году из 6 миллиардов расходов собственными доходами район может покрыть менее четверти.

Так или иначе, при всем желании районных чиновников продемонстрировать солидарную с жителями озабоченность, некоторые нюансы вызывают у кременкульцев вопросы. Например, слишком уж, по их мнению, оперативно власти изменили вид назначения земельного участка, на котором расположен спорный объект, переведя его в статус «4.3. Рынки». И это несмотря на сотни обращений жителей, выступавших против такого решения.

А не так давно рядом с рынком провели дорожные работы: по контракту с местной администрацией расширили дорогу. Об этом сосновцы рассказали в социальных сетях. Причем, как говорят жители, если раньше фуры, заезжающие на рынок, по радиусу не вписывались в поворот, то после расширения проблем у большегрузов не возникает.

Правда, кременкульцы признают, что и сами просили о дорожных работах в этом районе. Только речь шла о необходимости оборудовать пешеходный тротуар, ширина дорожного полотна и раньше всех устраивала. Но тротуара южноуральцы так и не получили.

Все эти преобразования местные жители считают, как минимум, странными. Больше всего их возмущает, что росту их собственного благополучия перемены никоим образом не способствуют. Зато оказываются в кассу торговцам новоявленного оптового рынка, видеть который рядом с собой кременкульцы по-прежнему не желают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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