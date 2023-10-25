Водитель, избивший перебежавшего дорогу ребенка, объяснил свою агрессию

В Миассе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избившего школьника, перебежавшего ему дорогу.

Как уже сообщал «Новый День», 9-летний мальчик, бежавший через проезжую часть в неположенном месте, едва не попал под колеса автомобиля КИА РИО. Водитель машины догнал ребенка и избил его.

Поскольку инцидент запечатлела камера наблюдения, агрессивного водителя быстро установили. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

В полиции мужчина заявил, что испугался, так как уже сбивал человека, и перестал контролировать свои действия. Правда, на видеозаписи он не выглядел испуганным.

Миасс, Павел Зварзин

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