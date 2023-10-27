Власти Челябинска разрешили строительство скандального офис-центра в частном секторе

Мэрия Челябинска согласовала планы по строительству офисного здания, вызвавшие протесты жителей поселка Колхозный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Наталья Котова подписала разрешение на отклонение от параметров разрешенного строительства при возведении административного здания на улице Чайковского, рядом с частными домами поселка Колхозный.

Напомним, планы компании «Мистраль» (принадлежит предпринимателю Сергей Студенникову, основателю сети «К&Б») по созданию офис-центра вызвали категорический протест жителей близлежащих домов и всего поселка. Челябинцы обратились в Следственный комитет России, и его руководитель Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

Несмотря на это прошедшие со второй попытки публичные слушания признали состоявшимися. Но инициаторы строительства столкнулись с трудностями при покупке одного из земельных участков и в итоге скорректировали документацию, после чего проект вынесли на новое обсуждение. Провести его решили в форме публичного обсуждения: предложения можно было вносить, минуя очную встречу. Правда, провести обсуждение в полной мере не удалось: объявлено оно было 26 сентября, а 29 сентября из-за программного сбоя информация о проведении публичного обсуждения на портале Госуслуги оказалась скрытой.

Несмотря на это, обсуждение признали состоявшимся, объяснив, что у горожан была возможность воспользоваться прямыми ссылками на сайте городской администрации, на электронную почту, а также очно в ходе презентации, в которой приняли участие два человека.

В итоге мэрия согласовала заявленные застройщиком изменения. Теперь владелец участка может начать проектирование здания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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