Затмение кровавой Луны: в России смогут наблюдать очередное небесное шоу

28 октября жители России смогут наблюдать очередное небесное шоу – затмение кровавой Луны. Это событие закрывает коридор затмений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начнется затмение в 21:35 по московскому времени. Пик придется на 22:14 – в этот момент Луна будет находиться на уровне 62° над горизонтом. Затмение будет частным: Земля, находясь между Солнцем и Луной, закроет своей тенью край естественного спутника. В это время Луна будет подсвечивается солнечным светом, проходящим через атмосферу Земли, которая поглотит фиолетовые и синие волны (короткую часть спектра). В итоге Луна приобретет кровавый оттенок.

Наблюдать все это можно будет из любой части России, за исключением дальневосточных регионов.

Москва, Анастасия Палей

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