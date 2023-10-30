Челябинские чиновники заказали к новогодним праздникам газоны и укладку асфальта

В Челябинске одна из районных администраций решила высадить газоны и уложить асфальт под Новый год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выполнить неоднозначные работы планируется в рамках реализации Концепции праздничного зимнего оформления города Челябинска в Калининском районе.

О проведении аукциона чиновники объявили 20 октября. Сегодня, 30 октября, был последний день для приема заявок. Итоги торгов планируется подвести 1 ноября.

После этого с победителем необходимо будет заключить контракт. До 30 ноября подрядчик должен завершить работы.

Согласно конкурсной документации, победившая в аукционе организация должна будет благоустроить прогулочные зоны по улице 40-летия Победы от улицы Братьев Кашириных до Университетской Набережной, пешеходную зону вдоль многоквартирных домов №13А-17А по улице Кирова, набережную реки Миасс от улицы Каслинской до Свердловского проспекта, а также зеленую зону на улице Салавата Юлаева, расположенную за ледовой ареной «Трактор».

Подрядчику предстоит установить на участках новогодние гирлянды и светящиеся деревья. А еще – подготовить и засеять газоны и уложить асфальт (асфальтирование предполагается лишь для участка набережной от Каслинской до Свердловского проспекта).

И если подзимний посев газонов – практика достаточно обычная, она позволяет добиться всходов зелени примерно на 1,5 месяца раньше, чем когда эти работы выполняются весной (при этом, правда, рекомендуется увеличить количество семян на 25% и быть готовым к тому, что часть из них не приживется и отдельные участки придется засеивать весной), то с асфальтированием могут возникнуть определенные проблемы.

Эксперты, действительно, считают, что существующие на сегодня технологии и асфальтобетонные смеси позволяют выполнять укладку дорожных покрытий при температурах до 10 градусов ниже нуля. Правда, при этом поверхность должна быть чистой и сухой, чего добиться в Челябинске в ноябре достаточно сложно.

Вместе с тем, техническое задание предполагает устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. А подобные работы рекомендуется выполнять при плюсовых температурах атмосферного воздуха. Но, по прогнозам синоптиков, уже в середине ноября столбик термометра в Челябинске может окончательно в этом году опуститься ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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