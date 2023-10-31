Челябинцев, проданных вместе с их домами, услышали в СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей челябинского поселка Шершневские каменные карьеры.

Как уже сообщал «Новый День», жители поселка пожаловались президенту Путину и председателю СК Бастрыкину на многолетние махинации с их землями и домами. Они заявили, что поселок продали частной фирме вместе с людьми и теперь чиновники пытаются их выжить из домов, в которых жили и живут несколько поколений семей.

В поселке нет продуктового магазина, общественного транспорта, уличного освещения. Кроме того, обитатели Шершневских каменных карьеров лишены права голоса на выборах.

Быстрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Павел Зварзин

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