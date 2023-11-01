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Среда, 1 ноября 2023, 04:18 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

01.11.2023, среда

  • 10:00 – 18:00 Челябинск – Патриотическая акция «Встанем в дружный хоровод» ко Дню народного единства (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

  • 11:00 Челябинск – Пленарное заседание стратегической сессии «Южный Урал – территория спорта» (отель Radisson, ул. Труда, 179)

  • 11:00 Челябинск – Работа школ Павленковских библиотек – 2023 «Сельская библиотека сегодня: проблемы и возможности» (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул. Цвиллинга, 61)

  • 12:00 Челябинск – Встреча «Приключения под пледом»: обзор, рекомендации в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина. ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)

  • 15:00 Челябинск – Правовой семинар «Агрессивное поведение в обществе: психология и правовая ответственность» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 18:00 Челябинск – Полуфинальные игры подгруппы Открытой лиги КВН ЧелГУ с участием команд: ГОСТ (УрФУ, Екатеринбург), «На луне так себе» (ЮУрГУ), Сборная ЧЮК, «Фиолетово» (ЮУрГУ) и «Андеграунд» (ЧАТТ) (ЧелГУ, театральный корпус, ул. Братьев Кашириных, 129, актовый зал)

  • 19:00 Челябинск – Концерт в рамках проекта «Публичная среда». «Публичная среда» – это мероприятия, посвящённые музыке и людям, увлечённым этим видом искусства (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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