1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – Концерт в рамках проекта «Публичная среда». «Публичная среда» – это мероприятия, посвящённые музыке и людям, увлечённым этим видом искусства (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)