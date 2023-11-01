На Южном Урале объявили экстренное предупреждение из-за гололеда и мокрого снега

Гололедица продеожится в Челябинской области до 2 ноября.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, днем 1 ноября в отдельных районах региона ожидаются сильные гололедно-изморозевые явления (сильная изморозь, сильный гололед, сильное налипание мокрого снега на провода и предметы, сильная гололедица).
По прогнозу синоптиков, неблагоприятная погода сохранится на Южном Урале до вечера среды, 1 ноября. Однако и ночь на 2 ноября сохраняется вероятность мокрого снега и дождя, гололедица сохранится до утра четверга.
Челябинск, Виктор Елисеев
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