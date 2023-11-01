В Челябинске берега городского пруда исчезают под грудами мусора

Карпов пруд в Челябинске засыпают мусором.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального исполкома Общероссийского Народного фронта, тревогу забили члены СНТ «Мичуринец», расположенного в районе водоема.

По словам челябинцев, в районе водозабора Карпова пруда появились целые залежи строительного мусора.

«Мы выехали на место и убедились в случившемся: в районе Проходной улицы, 10, действительно, весь берег завален кусками бетона, кирпичами, строительными смесями», – заявили общественники. Эксперты движения считают, что это является очевидным экологическим правонарушением.

Активисты обратились в прокуратуру, министерство экологии Челябинской области, а также в Росприроднадзор с просьбой принять меры реагирования по факту отсыпки береговой линии пруда строительным мусором и привлечь виновных к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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