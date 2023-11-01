На южноуральской трассе перевернулся рейсовый автобус

В Челябинской области устанавливают подробности ДТП с участием автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла ночью 31 октября в Пластовском районе.

В 23:30 на 81 километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» 51-летний водитель микроавтобуса, следовавшего из Южноуральска в Магнитогорск, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и выехал за пределы проезжей части. Оказавшись в кювете, машина перевернулась.

В результате ДТП автобус получил механические повреждения, пострадавших нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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