Власти не смогли оспорить решение о незаконности упразднения контрольно-счетной палаты Миасса

Суд подтвердил вердикт о незаконности присоединения контрольно-счетной палаты Миасса к региональной КСП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял 7-й кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщили в региональном отделения партии «Яблоко».

Напомним, 30 января текущего года в Миассе состоялось подписание соглашения между городским парламентом и КСП региона о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на областной уровень. Это первый подобный случай в регионе.

Возможность по передаче полномочий предусмотрена законодательством РФ. При этом с подобной инициативой могут выступить депутаты представительного органа муниципалитета.

Распространяться о причинах подобного решения не стали. Однако один из крупнейших городов Челябинской области долгое время остается в числе наиболее проблемных муниципалитетов региона.

Так, в конце минувшего года обострилось противостояние между тогдашним мэром Григорием Тонких и городским собранием депутатов. В итоге отношения между исполнительным и представительным органами власти настолько накалились, что парламентарии отказались рассматривать подготовленный чиновниками проект бюджета на 2023 и планируемые 2024-2025 годы. В ситуацию пришлось вмешиваться региональному правительству.

Есть претензии к городским властям и у аудиторов. Например, в 2020 году региональная КСП упрекнула мэрию Миасса в том, что муниципальные чиновники не устранили нарушения, выявленные в ходе проверки еще в 2018 году.

В феврале известная активистка Валентина Комкова обратилась в суд с требованием отменить решение о расформировании палаты. Так как КСП входит в структуру органов местного самоуправления, его ликвидация осуществляется путем внесения изменений в устав города, отметила общественница. Но этого сделано не было. Публичные слушания по этому поводу не проводились. Кроме того, депутаты не обсуждали этот вопрос ни на одном из своих округов. Все это, по мнению активистки, нарушает Устав Миасского городского округа.

Арбитражный суд Челябинской области в удовлетворении иска отказал. Тогда Комкова оспорила это решение во 2-м апелляционном суде. Эта инстанция встала на сторону активистки.

Новое решение суда попытались обжаловать уже Миасское собрание депутатов и Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Однако 7-й кассационный суд не принял аргументации властей, оставив постановление о незаконности слияния в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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