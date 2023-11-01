В Челябинской области суд вынес приговор экс-директору муниципального учреждения, продавшему казенную квартиру

В Троицке осужден бывший директор городского муниципального учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал экс-руководителя муниципального учреждения виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также совершении сделок с имуществом, приобретенным в результате преступления.

Суд установил, что в июле 2018 года руководитель муниципального предприятия обратился в МФЦ Троицка с заявлением о приватизации ведомственной квартиры.

При этом в заявлении мужчина указал, что у него в собственности нет жилых помещений. «Забыл» он сообщить и о своем участии в приватизации квартиры в Челябинске в 2009 году. Поэтому никаких возражений передаче ему в собственность ведомственной квартиры в Троицке не было. Приватизировав это жилье, южноуралец причинил городу ущерб в 1,2 миллиона рублей.

После этого предприимчивый директор продал квартиру через сайт бесплатных объявлений.

Суд приговорил экс-руководителя муниципального учреждения к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, в суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденного в доход муниципального образования 1,2 миллиона рублей. До настоящего времени оно не рассмотрено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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